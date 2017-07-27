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Emniyetten uyarı



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Kumluca İlçe emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye sokan hal ve hareketlerde bulunanları, kurallara uymayanları ve APP plaka şartlarına uymayanları uyardı

Kumluca ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede trafik güvenliğini tehlikeye sokacak hal hareket ve davranışlarda bulunanları uyardı. Kumluca'da gece saat 24.00 ten sonra, korna çalarak düğün konvoyu yapanlar, şehir içinde şerit değiştirmek, yavaş hızla seyredip, trafiği tıkamak, düğün konvoyunda silah kullanmak gibi hareketlerde bulunanlar cezalandırılacak. Ayrıca ilçe merkezinde trafik takip uygulaması yapacak sivil trafik polisi kamera ile trafik kontrolü yapacak.

Kırımızı ışık uygulamasına, APP Plaka kurallarına uymayanlar, kasıtlı olarak plakaları kapatanlar, C harfinin ortasına, F harfinin alt kısmına vida taktırarak, E harfine dönüştürenler, boyasız, eğik ve metalik harfli plaka bulunan araçlar, kasıtlı abartı egzozu kullananalar, kesik helezonlu otomobiller, römork çeki demirleri plakayı kapatanlar, araç içindeki kişilerin tanınmasını engelleyecek şekilde film kaplatanlar ekipler tarafından uyarıldıktan sonra yasal cezalar uygulanacağı bildirildi.

(RS-SÇ-Y)



27.07.2017 16:33:06 TSI

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