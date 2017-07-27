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Başkan Bakıcı'ya Bilecik AK Parti Gençlik Kolları Başkanından ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret eden İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Başkan Bakıcı ile bir süre görüştü. Yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler konusunda yapılan sohbetin ardından Başkan Bakıcı, Yılmaz'a nazik ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(FSİ-AS-Y)



27.07.2017 16:33:08 TSI

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