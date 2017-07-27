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Vergi borcunu yapılandırmada son ödeme tarihi 31 Temmuz

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:34
Vergi borcunu yapılandırmada son ödeme tarihi 31 Temmuz

ADANA (İHA) - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süresinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü sona erdiği bildirildi.
Adana Vergi Dairesi'nden yapılan açıklamada, 6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödeme süresi, 7020 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 1. (peşin tercihlerde tamamı) taksit ödeme süresinin 31 Temmuz 2017 tarihinde sona erdiği belirtilerek, kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanılabilmesi için kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süresi içinde tam olarak ödenmesinin önem taşıdığı kaydedildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması, vergi dairelerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılabilmesi bakımından borçlarını ödeyecek mükelleflere kredi kartıyla ödeme imkanı, borçları vergi dairelerine ve anlaşmalı bankalara ödeyebilecekleri gibi "gib.gov.tr" adresinde internet vergi dairesinden kredi kartıyla da ödeme imkanı sunulduğu belirtildi.
(ELF-Y)

27.07.2017 16:37:03 TSI
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