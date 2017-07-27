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BEÜ'de hasta odaları yenileniyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yataklı servis odalarında yapılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Son 1 yıl içerisinde toplam 35 odanın tefrişinden hastane çalışanları ve tedavilerini sürdüren hasta ve hasta yakınları oldukça memnun. Yenilenen odalarda konforlu bir şekilde tedavileri sürdürülen hastalar, tedavi süresince içinde bulundukları mekanın hastalıklarının seyri üzerine oldukça olumlu etkileri olduğunu belirterek emeği geçenlere minnettar olduklarını belirtti. Oda tefrişatlarında yoğun emek ve uğraş sarf eden yataklı servislerden sorumlu Başhekim Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sevil Uygun İlikhan yapmış olduğu açıklamada: "Üniversite hastanemiz hepimizin olup bölge halkına birçok alanda ayrıcalıklı hizmet vermektedir. Bir gün bizlerin de tedavi görmek durumunda kalabileceğimiz merkezimize her konuda sahip çıkıp desteklemek insani görevlerimizden olmalıdır. Hizmet kalitesinin önemli bir parçası olan yataklı servis odalarının yenilenmesi devam edecek olup desteklerini esirgemeyecek olan hayırseverler ile hastanemiz örnek bir sağlık kuruluşu olarak hizmetlerini ger geçen gün arttıracaktır. Merkezimize oda tefrişatıyla katkı sunan; Varol Çiçek, Nermin Algül, Hüseyin Ekşi, Gülfidan Bollucuoğlu, Birgül Kıran Aksoy, Mehmet Ali Ertekin, Saime Ekşi, Nazmiye-Emine Uzun, Yurdanur Tanberkan, Yeşilyurt İnşaat ,Kutay Pastaneleri, Halise Çanakçı, Rüştü İlkay Turhan, Aydın Özdoğan, Mesut Avcı, Özgen Aydın, Sertan Yalçın, Fatma ve Mustafa Bakkal, Hüseyin Kara, Adil ve Zekiye Çiçek, Mescier Demir Çelik Sanayi Şirketi, Emine Mustafa Algül, Gülseren Kurugöllü, Muhammet Uludüz, T.E.B 17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası, Muzaffer Öztürk, Aysel Aydın, Birol Basören, Şükrü Bal, Yücel Bedri Özkan, Sinem Tazegül Urhan, Mustafa Türkçelik, Aksu AVM, 2014- 2019 Dönemi Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Muharrem Akdemir ve Meclis Üyeleri (Mehmet Türkçelik, Selçuk Hasdemir, Şenol Şanal, Lale Karakulak, Emine Uzun, Süleyman Özdoğan, Sertan Bacak, Cevat Bulut, Zeki Çolak, Tahsin Erdem, Gökhan Demir ve Özberk Papila)ya şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



27.07.2017 16:37:28 TSI

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