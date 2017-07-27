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Akçay Barajı basına tanıtıldı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla bölgesinde yapımı devam eden Akçay Barajı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensuplarına tanıtıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ilçe belediye başkanları, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir meclis üyeleri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Pamukova Eskiyayla bölgesinde gerçekleştirilen programda projeye dair önemli bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Barajımızın gövde dolgusu devam ediyor. Toplamda bu dolgumuz 75 metre yüksekliğinde olacak. 20 metrelik bir kısmımız kaldı. Yaklaşık 55 metre civarındayız. Bu kaya tipi baraj. Özellikle deprem bölgelerinde tercih edilen bir baraj türü. Ana hatlarıyla da bu bölgemizde dip kot 890 metrelerde. Yükseklik burada bin metreyi geçiyor. Bu bölge yağış ve kar alan bir bölge. Bu bölgede kar ve yağmur suyunu toplayacağız. Baraj dolgusu bittikten sonra barajın ön kısmına enjeksiyon yapılacak. Bu bölgeye beton enjekte edilecek. Ardından yarım metre kalınlığında beton tutulacak" dedi.

Dr. Rüstem Keleş, "2018 yılı içerisinde barajı tamamlayıp su biriktirmeye başlayacağız. Burada toplanan su isale hatlarımızla Hızırilyas Tesislerimize ulaşacak. 49 kilometreyi bulan bir isale hattımız var. Burada yapılan imalatların çok önemli bir kısmı. 3 bin 500 metrelik bir kısmımız kaldı. Yaklaşık 45 kilometrelik kısmı tamamladık. Tamamen çelik yapılıyor. İnşallah buradan Hızırilyas Tepesi'ne yılda 40 milyon metreküp su ulaştırmayı hedefliyoruz. Sakarya'nın yıllık kullanım miktarı 65 milyon metreküp. Yarıdan fazlasını barajımızla buradan cazibesiyle birlikte almış olacağız. Sapanca Gölü'nün üzerinde bir kalitede suya sahip olacağız" diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, "Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde şehrimizin en uç noktalarına kadar su ulaştırıyoruz. İnşallah burada toplanan su bir taraftan Kaynarca bir taraftan Ferizli-Söğütlü'ye ve şehrimizin merkezine kadar ulaştırılmış olacak. Cazibeyle gelen suyla enerji de üreteceğiz. Sakarya Nehri üzerinde bulunan HES'ten daha fazla enerji üreteceğiz. Özgün ve özellikli bir proje olacak. Bu şekilde entegre bir baraj Türkiye'de ilk olacak. 3 noktada elektrik üretimi yapacağız. Toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip olacak" şeklinde konuştu.



"100 milyon liralık yatırım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "100 milyon liralık yatırım yaparak Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturuyor, Pamukova Eskiyayla havzasında Akçay Barajı'nı inşa ediyoruz. Baraj ile şehrimiz için yıllık 40 milyon metreküplük içmesuyu potansiyeli oluşturacağız. Barajımız maksimum seviyeye ulaştığında yaklaşık 860 dönümlük bir alanı kaplayacak. Proje ile Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz. İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde kurulacak HES'ler ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Akçay Barajı ve HES Projemiz de önemli ölçüde aşama kaydettik. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla şehrimizin içmesuyu geleceği için önemli bir garanti oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.



"Tükettiğini üreten şehir"

Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin en önemli içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün korunması adına bugüne dek önemli yatırımlar yaptık. Sapanca Gölü'ne alternatif oluşturmak amacıyla Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim olarak baraj inşa ediyoruz. Akçay Barajı devreye alındığında Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz içmesuyundan yüzde 60 oranında tasarruf sağlayacağız. Akyazı'da Keremali İçmesuyu ve HES Projemizde de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin dört bir tarafını içilebilir su kaynakları ile çeviriyoruz. HES projeleri ile de Sakarya'yı tükettiğini üreten bir şehir haline getiriyoruz. İnşallah 2018 yılında da Akçay Barajımızı tamamlayacak, şehrimizin kullanımına sunacağız" dedi.

(BCT-Y)



27.07.2017 16:39:34 TSI

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