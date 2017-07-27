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Karabük ve Zonguldak'ta bozuk orman alanları ekonomiye kazandırılıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bozuk orman alanlarını yeniden tabiata kazandırmak ve orman köylüsünü kalkındırmak maksadıyla bütün yurtta çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Karabük ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 bin 800 dekarlık sahada gelir getirici tür fidan dikimi için çalışmalar tamamlandı.

"Yöre halkına ekonomik destek sağlanacak"

OGM, 2017 yılı gelir getirici tür ağaçlandırmaları kapsamında 600 dekar sahada defne ve kızılcık, bin 500 dekar sahada kestane ve ıhlamur, bin 70 dekar sahada fıstıkçamı ve ıhlamur ile 630 dekar sahada diğer gelir getirici türler olmak üzere toplam 3 bin 800 dekar sahada ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı. Dikilecek meyveli fidanlar sayesinde hem yöre halkına ekonomik gelir sağlanacak hem de yaban hayatı desteklenecek.

Orman köylüsünü destekleme çalışmaları sürecek

Orman köylüsünü destekleme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "3 bin 800 dekarlık bozuk orman alanının rehabilitasyonunu yaparak, yöre halkının faydalanabileceği gelir getirici ağaç türlerini toprakla buluşturacağız. Bu alanların bakımını 3 yıl boyunca orman teşkilatımız üstlenecek. Daha sonra bu fidanları kura usulü ile köydeki hanelere dağıtacağız. Orman köylümüz fidanların bakımını yapacak aynı zamanda meyvesinden tarife bedeli ile yararlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

(YE-YE-Y)



27.07.2017 16:39:35 TSI

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