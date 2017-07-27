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Şırnak ve Ordu arasında kardeşlik köprüsü kuruluyor



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak-Ordu arasında kurulan kardeşlik köprüsü kapsamında Şırnak'ta farklı branşlardan 45 sporcu Ordu'ya gönderildi.

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında 16 Haziran 2017'de Cizre'de yapılan protokol çerçevesinde işbirliği ve sporcu değişimi protokolü kapsamında Şırnaklı sporcu kafilesi Ordu'ya hareket etti. Judo, güreş, halter, boks, tekvando, basketbol, badminton, masa tenisi ve voleybol gibi değişik branşlarda 45 sporcu ve 3 antrenörden oluşan kafile 28 Temmuz 2017 ile 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ordu'da misafir edilecek. Sporcular branşlarındaki sporcularla ikili kamp, antrenman ve maç yapacak.

(AY-MP-Y)



27.07.2017 16:41:05 TSI

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