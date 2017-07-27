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Başkan Kılıç'tan Bozyazıya camii



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, camilerine minare isteyen Bozyazılılara büyük sevinç yaşattı.

Başkan Kılıç, minaresiyle birlikte camiyi de bakım ve onarımdan geçirerek köylülere teslim etti. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Bozyazı Mahallesi'nde büyük sevinç yaşanıyor. Camilerine minare yapılmasını isteyen Bozyazılı vatandaşlar, bir süre önce ziyaret ettikleri Başkan Kılıç'tan yardım talebinde bulunmuş ve caminin baştan aşağı onarılacağı sözünü de almışlardı. Bozyazılı hemşehrilerine verdiği sözü tutan Çat Belediye Başkanı Kılıç, köydeki camiye minare yaptırmakla kalmadı, camiyi de onarıma aldırttı. Minarenin temelini de bizzat kendisi atan Başkan Kılıç, yaklaşık bir ay süren çalışmanın sonunda Bozyazı Mahallesi'ni talebini yerine getirdi. Bozyazı Camii, göz kamaştıran minaresi ve baştan aşağı onarılan tavan minber ve mihrabıyla ibadete açıldı. Bozyazılı vatandaşlar, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, "En büyük hayalimiz camimizin bir minaresinin olmasıydı. Sayın Başkanımız sağolsun, camimizi minareye kavuşturmakla kalmadı, baştan aşağı da onarımını sağladı. Halılar baştan aşağı yenilendi, ahşap tavanlar yenilendi. Camimiz yepyeni bir görünüme kavuştu. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştular.

Başkan Kılıç'a teşekkür plaketi

Öte yandan Çat Belediye Başkanı Kılıç'ın Bozyazı Mahallesi Camii'ne yönelik olarak bulunduğu girişim, karşılıksız da kalmadı. İstanbul Büyükçekmece Çatlılar Derneği Başkanı Ahmet Uçar, Belediye Başkanı Kılıç'a teşekkür plaketi verdi. Aynı zamanda Bozyazılı olan Başkan Uçar, "Belediye Başkanımız Sayın Arif Hikmet Kılıç'ın hassasiyetini yakınen bilen birisi olarak, kendisine bu mümtaz davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi Çat'ın ve Erzurum'un yüz akı olmuş bir yöneticidir. İnsanlara hizmet etmeyi bu kadar yüce bir görev olarak gören başkanımız, bizi bir kez daha gururlandırdı ve duygulandırdı. Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ise, "Hiçbirimiz bu dünyada sorumsuz ve başına buyruk değiliz. Allah, bizleri birbirimize faydalı olmakla, yardımcı olmakla ve imkanlarımız nisbetinde hizmet etmekle görevlendirdi. İnsanlara farklı imkanlar, farklı görevler, farklı makamlar ve farklı nimetler veren Allah, naçizane bizlere de insanımıza hizmet edebilmemiz için bu makamı nasip etti. Biz de tüm gücümüzü ve imkanlarımızı halkımıza hizmet edebilmek için kullanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, halka hizmet etmek demek, Hakk'a hizmet etmek demek. Biz de bu anlayış doğrultusunda elimizden geleni yapıyor, ilçemiz insanına hizmet etmek için koşturuyoruz." diye konuştu.

(ERZ-AA-Y)



27.07.2017 16:42:35 TSI

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