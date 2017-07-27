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Midyat'ta şebeke suyu patladı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:41
Midyat'ta şebeke suyu patladı
Midyat'ta şebeke suyu patladı

(Fotoğraflı)

Tayfur Demir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde devam eden yol çalışması nedeniyle iş makinası su şebekesini patlatınca kısa sürede sular çarşıya akmaya başladı. Patlayan şebeke borusuna, MARSU ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Midyat'ta devam eden yol çalışmaları nedeniyle alt yapı için kazı çalışması yapan müteahhit firmaya ait iş makinaları su şebekesi borusunu patlattı. Borunun kırılmasıysa birlikte sular çarşıda akınca olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (MARSU) Midyat Şube ekipleri geldi. Şehir şebekesi kesilip kırık boru onarıldıktan sonra iş makinaları çalışmalara yeniden devam etti.
(TD-MP-Y)

27.07.2017 16:42:52 TSI
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