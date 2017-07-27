ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sapanca'da 'Gulyabani' adlı tiyatro gösterisi sahne alacak

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:46
Sapanca'da 'Gulyabani' adlı tiyatro gösterisi sahne alacak
Sapanca'da 'Gulyabani' adlı tiyatro gösterisi sahne alacak

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla ücretsiz olarak Gulyabani adlı Tiyatro gösterisi sahne alacak.
1 Ağustos Salı Günü saat 20:30'da Turizm Fakültesi çok amaçlı salonda gerçekleşecek olan tiyatro gösterisinin yönetmenliğini Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tiyatro kulübü eğitmeni Gürcan Salihoğlu yapacak. Atakan Kösemen, Batıkan Köseoğlu, Batuhan Cebeci, Elif Kumaşoğlu, Enes Akgün, Erman Cebeci, Özgür Yeğen, Hüseyin Dayıcık, Mert Soyucuklu, Merve Kösemen, Mustafa Karaaslan, Namık Alpay, Nihan Yalçın, Tuğba Kumaşoğlu ve Zeynep Erdemir'in oynayacağı tiyatro gösterisinin yardımcı yönetmenliğini Gökhan Kösemen, Ses Uğurcan Cabbar Şişman, Işık Tasarımını Çağrı Ustaoğlu yapacak.
Ücretsiz olarak gerçekleşecek tiyatro gösterisine herkesi davet eden Kültür Müdürü Şafak Başoğlu, "Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in eğitime ve kültüre verdiği önem doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetler kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla tiyatro kulübü oluşturduk. Eğitmenlerimiz Gürcan Salihoğlu ve Ruhi Cem Orhon tarafından ilçemizde tiyatro ya ilgisi olan ve bu alanda yeteneği olan kişilere tiyatro eğitimi veriliyor. Alınan eğitimler sonrasında tiyatro kulübümüzün hazırladığı oyunlar arasında olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı Gulyabani adlı korku ve komedi tiyatro gösterisi gerçekleşecek. Ücretsiz olarak sahne alacak olan tiyatro gösterisine tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.
(BCT-Y)

27.07.2017 16:49:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
İçişleri Bakanlığı'nın MAKS projesinde pilot ilçe Serdivan
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN MAKS PROJESİNDE PİLOT İLÇE SERDİVAN
Kavaklar ve Turan Caddesi yenilendi
YEREL

KAVAKLAR VE TURAN CADDESİ YENİLENDİ
Akçay Barajı basına tanıtıldı
YEREL

AKÇAY BARAJI BASINA TANITILDI
Adapazarı Belediyesi tarafından mahalleler temizleniyor
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ TARAFINDAN MAHALLELER TEMİZLENİYOR
SGM'de bin 750 öğrenci Kur'an öğreniyor
YEREL

SGM'DE BİN 750 ÖĞRENCİ KUR'AN ÖĞRENİYOR
AFAD, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma AKT ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi
YEREL

AFAD, TUZLA BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA AKT EKİBİNE 'ARAMA KURTARMA' EĞİTİMLERİ VERDİ
Okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu
YEREL

OKUL MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA BULUŞTU
AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor
YEREL

AFAD GÖNÜLLÜLERİ YANGINA KARŞI MÜDAHALE EĞİTİMLERİ ALIYOR
OGM'den Sakarya'ya 42 milyon kredi desteği
YEREL

OGM'DEN SAKARYA'YA 42 MİLYON KREDİ DESTEĞİ
Sakarya'da 26 bin 499 kişi okuma yazma bilmiyor
YEREL

SAKARYA'DA 26 BİN 499 KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR