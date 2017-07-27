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Sapanca'da 'Gulyabani' adlı tiyatro gösterisi sahne alacak



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla ücretsiz olarak Gulyabani adlı Tiyatro gösterisi sahne alacak.

1 Ağustos Salı Günü saat 20:30'da Turizm Fakültesi çok amaçlı salonda gerçekleşecek olan tiyatro gösterisinin yönetmenliğini Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tiyatro kulübü eğitmeni Gürcan Salihoğlu yapacak. Atakan Kösemen, Batıkan Köseoğlu, Batuhan Cebeci, Elif Kumaşoğlu, Enes Akgün, Erman Cebeci, Özgür Yeğen, Hüseyin Dayıcık, Mert Soyucuklu, Merve Kösemen, Mustafa Karaaslan, Namık Alpay, Nihan Yalçın, Tuğba Kumaşoğlu ve Zeynep Erdemir'in oynayacağı tiyatro gösterisinin yardımcı yönetmenliğini Gökhan Kösemen, Ses Uğurcan Cabbar Şişman, Işık Tasarımını Çağrı Ustaoğlu yapacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek tiyatro gösterisine herkesi davet eden Kültür Müdürü Şafak Başoğlu, "Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in eğitime ve kültüre verdiği önem doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetler kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla tiyatro kulübü oluşturduk. Eğitmenlerimiz Gürcan Salihoğlu ve Ruhi Cem Orhon tarafından ilçemizde tiyatro ya ilgisi olan ve bu alanda yeteneği olan kişilere tiyatro eğitimi veriliyor. Alınan eğitimler sonrasında tiyatro kulübümüzün hazırladığı oyunlar arasında olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı Gulyabani adlı korku ve komedi tiyatro gösterisi gerçekleşecek. Ücretsiz olarak sahne alacak olan tiyatro gösterisine tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

(BCT-Y)



27.07.2017 16:49:01 TSI

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