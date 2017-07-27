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İçişleri Bakanlığı'nın MAKS projesinde pilot ilçe Serdivan



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) kapsamında Sakarya'da çalışmalara Serdivan'dan başlandı.

Çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 50 kişilik ekip, Serdivan'ın 24 mahallesinde; 1896 cadde ve sokaktaki 20 bin binayı ve yolları tek tek fotoğraflıyor aynı zamanda üst yapıya dair bilgileri de fotoğraflarla birlikte veri tabanına işliyor. MAKS'ın Sakarya'da ilk kez Serdivan'da uygulandığının altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Projenin bu yıl 31 ili kapsadığını ve Sakarya'da da Serdivan'ın pilot ilçe olarak seçildiğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, "İçişleri Bakanlığımız nezdinde yürütülen MAKS projesi sayesinde özellikle afet ve acil durum anında ihtiyacı olan tüm kamu kurumları bilgilere anlık olarak ulaşabilecek. Aynı zamanda ulaşım, sağlık başta olmak üzere birçok alanda mekansal analizler yapılabilecek ve bu veriler yatırım politikalarını da yönlendirecek" dedi.

Konuyla ilgili bilgi almak için vatandaşların, Serdivan Belediyesi'nin 444 54 50 çağrı merkezinden dahili 1384-1405-2014 nolu telefonları arayabilecekleri belirtildi.

(BCT-Y)



27.07.2017 16:50:09 TSI

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