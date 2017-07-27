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Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı hizmete açıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:49
Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı hizmete açıldı
Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından Yukarı Kayacık Mahallesinde yapılan Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı düzenlenen tören ile hizmete açıldı.
Görevi başında aranan bir şahıs tarafından 28 Ocak 2015 günü şehit edilen Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkının verildiği park Yukarı Kayacık Mahallesi'de düzenlenen geniş katılımlı tören ile mahalle halkının hizmetine açıldı. Parkın açılış törenine Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Sumran Ünal ve O. Derya Tıkır, Efeler İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bekir Ayçiçek, Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan, Efeler Belediyesi belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın annesi Kamuran Özakcan'ın vefatından dolayı Özakcan ailesine başsağlığı dileyerek başladığı açılış konuşmasında, "Başkanımız ile son görüşmemizde kendisi hem park açılışımıza hem de kiraz festivaline katılacağını iletmişti. Ancak dün aldığımız üzücü bir haber ile başkanımızın annesi Kamuran hanımın vefat ettiğini öğrendik. Kendisi mahalle halkımıza çok selamlarını ileterek, ölümün Allah'tan geldiğini, yapacak bir şey olmadığını ve mahallemizdeki programın aynen devam edeceğini iletti. Başkanımızın annesine Allah'tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Parkımızı da mahallemize kazandıran başta Mesut başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" dedi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın Yukarı Kayacık Mahalle halkı ile birlikte olmayı çok istediği için park açılışını ertelediklerini ifade eden Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, başkanımızın annesinin vefatı nedeniyle kendisi bugün gelemedi. Hepinizin bildiği gibi şehit Astsubay Emrah Ünalan kardeşimiz 2009 yılında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda hizmet vermeye başlamıştır. Bizler işimize gücümüze rahat gidelim, evimizde huzur içinde uyuyalım diye emniyet ve asayiş görevini şehrimizde hizmet eden Ünalan, bir kör kurşunun hedefi olarak kendi canını bizler için feda etmiştir. Bu ülkenin güveni ve huzuru için, bu ülke insanlarının rahat olabilmesi için, kendi canlarından vazgeçen tüm şehitlerimizi saygı ile anarken, kalbimize gömdüğümüz şehitlerimizin bizden sonra da hatırlanmaları için isimlerini parklarda yaşatmayı görev bilen Efeler Belediyesi olarak, bugün burada sizlerin hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuşarak törene katılan tüm vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar parkın açılış kurdelesini birlikte keserek, Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı mahalle halkının hizmetine açıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Emrah Ünalan kimdir?
11 Ekim 1980 tarihinde Çorum İli Osmancık İlçesinde doğmuştur. 14 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Jandarma Astsubay Emrah Ünalan; 28 Ocak 2015 günü saat 14:30 sıralarında, Aydın İli Efeler İlçesi sorumluluk alanı içerisinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında devriye faaliyeti icra edilirken aranan şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda şehit olmuştur.
(MU-MB-Y)

27.07.2017 16:51:07 TSI
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