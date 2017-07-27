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Ağrı'da 3'ncü dönem il koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Özel İdaresi'nde, 2017 yılı 3'ncü dönem koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Genel Meclis Salonu'nda Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban Başkanlığında Ağrı'da yapılan ve yapımı devam eden projeler elen alındı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Elban, 2017 yılının 3'ncü dönem il koordinasyon toplantısı yaptıklarını söyledi. Toplantının yapılmasındaki amacın il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu vurgulayan Vali Elban, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 448 milyon Türk lirası ödeneğimiz mevcuttu. Bu ödeneklerle 356 proje yapmayı hedefliyoruz. Bu projelerin 76 tanesine henüz başlanmadı. Geriye kalan 280 projenin 34'ü tamamlandı. Diğer projeler ise ihale aşamasında veya yapımına devam edilmektedir. Biz burada 356 projenin ihale aşamasını bitmemişse neden bitmemiş, başlanmamışsa neden başlanmama nedeniyle ilgili bizim koordine etmemiz gereken varsa onu değerlendirmek üzere burada toplandık. Bu toplantının ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Elban, konuşmasının ardından, toplantıya katılan kamu kurum ve amirlerinden il genelinde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler aldı.

(AS-AA-Y)



27.07.2017 16:55:12 TSI

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