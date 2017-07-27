YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afyonkarahisar'ın 5 olan milletvekili sayısı 6'ya yükseldi

Afyonkarahisar'ın 5 olan milletvekili sayısı 6'ya yükseldi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili sayısının 600'e çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. Buna göre Afyonkarahisar'ın 5 olan milletvekili sayısı 6'ya yükseldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Anayasa'da değişiklik yapılmasına dair Kanun ile 550 olan milletvekili sayısının 600 olarak değiştirildiği, bu değişikliğin, birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girmesine yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilanının öngörüldüğü belirtildi. TÜİK tarafından 31 Aralık 2016 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2016 yılı nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiği, bu nüfus sayımı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespit edildiği kaydedildi. Karara göre Afyonkarahisar'ın 5 olan milletvekili sayısı 6'ya yükseldi.

(GC-



27.07.2017 16:58:13 TSI

NNNN

