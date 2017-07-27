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Ormanlık alanda başlayan yangın tarım arazilerine zarar verdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında şahıslara ve ormana ait arazide bulunan çam ve zeytin ağaçları yandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Konuk Mahallesi Tolaz Önü mevkiin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktığı öğrenilen yangında Konuklu Mahallesi Tolaz Önü Mevkisinden dumanların yükseldiği gören mahalleliler durumu aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Önce Mehmet Atilla'ya ait çamlık arazide başlayan yangın ardından Yaşar Çakmak'a ait zeytinlik araziye ve ormanlık alana sıçradı. Şahsa ve ormana ait arazide bulunan çam ve zeytin ağaçlarının yandığı yangında itfaiye ve orman işletme ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi. Çevrenin ormanlık alan ve havanın da rüzgarlı olmasından dolayı büyüme ihtimali bulunan yangın, kısa sürede kontrol altına alınınca Konuklu mahallesi sakinler derin bir nefes aldı. Yangını çaresiz bakışlar içinde izleyen Konuklu Mahallesi sakinleri yangına zamanında müdahale eden itfaiye ve orman işletme ekiplerine de teşekkür etti. Yangında Yaşar çakmak'a ait 5 zeytin ağacı Mehmet Atilla'ya ait yaklaşık 50-60 çam ağacı da zarar gördü.

(MS-MB-Y)



27.07.2017 16:58:14 TSI

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