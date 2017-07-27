YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis Belediyesinden yol yapım çalışması

Bitlis Belediyesinden yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde birçok mahallede yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan kilit parke döşeme çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Mahallelerde gerçekleştirilen yol onarım ve bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serttaç Buhan, "Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yaşanan yol sorunlarına çözüm bulmak adına birçok alanda yol onarım ve bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimiz Atatürk Mahallesi, Özdemir Sokak'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlattık. Özdemir Sokak'ta kilitli parke döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız ilimiz genelinde vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir. Bitlis Belediyesi olarak esas aldığımız halkçı belediyecilik anlayışı ile halkımızın daha temiz mahalle ve sokaklarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ettiriyoruz. Kent merkezi ve mahallelerde yürüttüğümüz kilit parke, stabilize ve yol genişletme gibi çalışmalarımız deneyimli kadromuzun özverili çalışmalarıyla yürütülüyor" dedi.

(VO-MSA-Y)



27.07.2017 17:01:29 TSI

NNNN

