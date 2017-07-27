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Ambalaj atıklar çöp olmaktan çıkıyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:03
Ambalaj atıklar çöp olmaktan çıkıyor
Ambalaj atıklar çöp olmaktan çıkıyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi yürüttüğü ambalaj atıkları geri kazanım projesinin tanıtımı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açarak halkı bilgilendirme çalışması yapıyor.
'Her atık çöp değildir' sloganıyla hayata geçirilen projeyle kağıt, plastik, cam gibi maddeler toplanarak, geri dönüşüme tabi tutulacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, geri dönüşüm bilgilendirme standını ziyaretinde yaptığı açıklamada, çevreyi koruma noktasında atıkların geri dönüşümünün çevre temizliği ve düzeni kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, yapılacak çalışmalarla ambalaj atıklarının geri dönüşüme tabi tutularak, kazanca dönüşeceğini söyledi. Geri dönüşüm kadar atıkların geri dönüşüme hazır hale getirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, "Projeyle doğada yok olması yüzyıllar sürebilecek materyallerin geri dönüşüme tabi tutulmasıyla hem doğanın korunmasına, hem de tabii kaynakların tükenmesinin önlenmesine katkı sağlanacağı gibi ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Geri dönüşüm bilgilendirme standı ekibi, geri dönüşüm ile nelerden tasarruf edileceğinin, geri dönüşümden neler üretildiği ve bize düşen görevlerin neler olduğunun yer aldığı broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca ekibin bir kısmı da belirlenmiş olan 1.etap ve 2.etap TOKİ konutlarını dolaşarak broşür ve geri dönüşüm poşeti dağıtımını gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

27.07.2017 17:04:50 TSI
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