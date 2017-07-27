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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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TÖMER 400 sığınmacıya Türkçe kursu veriyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:05
TÖMER 400 sığınmacıya Türkçe kursu veriyor
TÖMER 400 sığınmacıya Türkçe kursu veriyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi ve Concern Worldwide ortaklığında, Şanlıurfa merkezde ve Akçakale İlçesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılara Türkçe dil eğitimi vermeye başladı.
UNHCR finansörlüğünde Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından başlatılan proje kapsamında merkezde 325, Akçakale İlçesinde ise 75 olmak üzere, toplam 400 Suriyeli sığınmacıya Türkçe dil eğitimi verilecek. Eğitim süresince kursiyerlere günlük harcırah, öğlen yemeği ve çocuk sahibi kursiyerlere kreş imkanları sunulacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Harran Üniversitenin Suriyeli sığınmacıların topluma entegrasyonu konularındaki çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Rektör Taşaltın, bu eğitimin ülkeye, Şanlıurfa'ya ve Akçakale'ye hayırlı olmasını diledi.
(Şİ-SD-Y)

27.07.2017 17:07:18 TSI
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