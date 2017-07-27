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Yabancı öğrencileri Gençlik Merkezinde el sanatları ile ilgili çeşitli kurslar alacak

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:07
Yabancı öğrencileri Gençlik Merkezinde el sanatları ile ilgili çeşitli kurslar alacak
Yabancı öğrencileri Gençlik Merkezinde el sanatları ile ilgili çeşitli kurslar alacak

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Yurt dışındaki yabanı üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler gezi için geldikleri Afyonkarahisar'da, Karahisar Gençlik Merkezi'ndeki el sanatları ile ilgili çeşitli kurslar alacak.
Türk dilini ve kültürünü gerçekleştirdiği eğitim ve kültürel faaliyetlerle dünyanın dört bir köşesine taşıyan Yunus Emre Enstitüsü her yıl on binlerce insana Türkçe öğretmeye devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışındaki Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a geldiler. Yunus Emre Enstitüsü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Yaz Okulu projesi kapsamında Afyonkarahisar'a gelen 20 yabancı genç Karahisar Gençlik Merkezi'nde 3 hafta boyunca ebru, çini, kaligrafi eğitimi alacaklar.
(GC-

27.07.2017 17:08:51 TSI
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