YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Ürkmezer'den Milletvekili Şahin'e ziyaret

Kaymakam Ürkmezer'den Milletvekili Şahin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Kaymakamı ve Safranbolu Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Safranbolu'nun genel sorunları ve ihtiyaçlarını Milletvekili Şahin'e aktaran Ürkmezer, ayrıca Safranbolu evi konseptli kağıt rölyef tasarımından bir tablo hediye etti.

Safranbolu Kaymakamı ve kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Şahin "Önemli bir sorumluluk üstlendiniz. Her iki görevinizi de büyük bir dirayetle yerine getirmeye çalışacağınıza inanıyorum. Sadece Karabük'ün değil, ülkemizin de gözde kültür merkezinden biri olan Safranbolu'ya hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Bu zamana kadar olduğu gibi Safranbolulu hemşerilerimize yapılacak her türlü hizmetin yerine getirilmesinde yanınızdayız. Size üstün başarılar diliyorum." dedi.

(YE-YE-Y)



27.07.2017 17:09:31 TSI

NNNN

