Kaymakam Ürkmezer'den Milletvekili Şahin'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Kaymakamı ve Safranbolu Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Safranbolu'nun genel sorunları ve ihtiyaçlarını Milletvekili Şahin'e aktaran Ürkmezer, ayrıca Safranbolu evi konseptli kağıt rölyef tasarımından bir tablo hediye etti.
Safranbolu Kaymakamı ve kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Şahin "Önemli bir sorumluluk üstlendiniz. Her iki görevinizi de büyük bir dirayetle yerine getirmeye çalışacağınıza inanıyorum. Sadece Karabük'ün değil, ülkemizin de gözde kültür merkezinden biri olan Safranbolu'ya hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Bu zamana kadar olduğu gibi Safranbolulu hemşerilerimize yapılacak her türlü hizmetin yerine getirilmesinde yanınızdayız. Size üstün başarılar diliyorum." dedi.
(YE-YE-Y)
27.07.2017 17:09:31 TSI
NNNN