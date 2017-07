YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ilas'ta yaşlı kadına vatandaşlar sahip çıktı

Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'a bağlı Kemikler Mahallesi'nde yaşayan ve 70 yaşında olmasına rağmen geçimini sağlayabilmek için Bodrum'da çeşitli alanlarda çalışan Gülşen Nine'ye duyarlı vatandaşlar sahip çıktı.



Milas'a bağlı Kemikler Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini sağlamakta zorlanan 70 yaşındaki Gülşen Nine'nin yaşadığı sıkıntılar gündeme getirilmişti. 70 yaşındaki Gülşen Gül, geçimini sağlayabilmek için her sabah bastonuyla Bodrum yoluna düşüyor; ev temizliğinden, hasta ve çocuk bakımına kadar birçok iş yapıyordu. Ekmek parası için Bodrum'da kendinden 4 yaş büyük hastaya bakan Gülşen Nine, maddi anlamda zor durumda olduğunu yetkililere iletmişti.

Çok sevdiği eşinin ölümünün ardından zor duruma düşen ve 3 ayda bir devletin verdiği yaşlı maaşıyla ayakta durmaya çalışan Gülşen Nine, asgari ücretten az olan maaşıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyordu.

Zor koşullarda, evinde yalnız yaşamasına rağmen Gülşen Nine'nin yüzünden asla gülücüğü eksik olmadı.

21 Haziran'da çıkan "70'lik ninenin yaşam mücadelesi" haberinin ardından, birçok duyarlı vatandaş Gülşen Nine'nin öyküsünün ardından harekete geçti. Harekete geçen hayırseverler, Gülşen Nine'yi maddi imkânı olmadığı için uzun süredir göremediği hapishanedeki oğluna kavuşturdu. Hayata geçirilenlerin dışında en kalıcı yardım teklifi Milas'ta tanınan ve kimliğini açıklamak istemeyen bir siyasetçiden geldi.



"Teyzemiz artık çalışmasın... Ben çalışarak kazanacağı parayı ona ömür boyu ödeyeyim..." sözlerinin sahibi Milas'ta çok iyi tanınan hayırsever siyasetçinin teklifini, Gülşen Nine'ye ilettik. Gülşen Nine, iletilen teklif karşısında herkesin gözlerini dolduracak bir cevap verdi.

Gülşen Nine, kendinden daha zor koşullarda yaşayanların olduğunu ifade ederek: "Ben bunu kabul edemem. Utanırım. Benden daha çok ihtiyacı olanlar olabilir. Siz onlara yönelin. Beni bayramlarda unutmayın yeter." dedi.

Gülşen Nine, onurlu duruşuyla herkesin gözlerini doldurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaptığı girişim sonucunda; Gülşen Nine'nin gıda, giysi ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçlarını temin edebilmesi için "Destekkart" çıkardı.

Gülşen Nine; her ay belli bir ücretin yatırıldığı kart ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

27.07.2017

