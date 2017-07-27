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VEDAŞ ve VEPSAŞ'tan kan bağışı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Türkerler VEPSAŞ çalışanları, "Her bağış kurtarılan üç hayattır" felsefesinden hareketle kan bağışında bulundu.

Şirket merkezinde kurulan stantta çalışanlar Kızılaya kan bağışı yaptı. Kan bağışında bulunan VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, "Kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle VEDAŞ ailesi olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz kan bağışı etkinliklerimize, çalışanlarımızın artan gönüllü katılımları beni ziyadesiyle mutlu etti. İlerleyen dönemlerde de yine kan bağışı etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş da, kan bağışında bulunduktan sonra gönüllü kan bağışının vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak, "Hastanelerde yatan binlerce hasta bizlerin bağışladığı kanla tedavi oluyor. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek tüm vatandaşlarımızın düzenli kan vermesini öneriyorum. Bu kapsamda adeta gizli kahramanlar gibi çalışan Kızılay ekibini de kutluyorum" diye konuştu.

Kızılay Van Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Sinan Karakuş ise, "Kurumlarımızın kan bağışında bulunmaları toplumsal farkındalık açısından çok önemlidir. VEDAŞ ailesi ve Türkerler VEPSAŞ Şirketi de bizim düzenli bağışçılarımız arasında bulunuyor. Bu yıl ki yoğun katılımlarından dolayı tüm VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ çalışanlarına teşekkür ediyor, gösterdikleri örnek davranışın ve sosyal duyarlılığın diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



27.07.2017 17:12:58 TSI

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