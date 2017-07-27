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Sandıklı'da hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kutsal topraklara gidecek 112 hacı adayına menenjit aşısı yapıldı.

Sandıklı İlçe Müftülüğü toplantı salonunda hacca gidecek 112 hacı adayı menenjit aşısı yapıldı. Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, hacı adaylarının ilk kafilesinin 18 Ağustos'tan itibaren yola çıkacaklarını hatırlatarak, "İlçe müftülüğü olarak hacı adaylarımızı düzenlediğimiz seminer ve toplantılarla bilgilendiriyoruz. Bunun yanında sağlık ekiplerimizin yardımı ile de 112 hacı adayımızın menenjit aşılarını yaptırdık. 18 Ağustos'da hacı adaylarımızı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından hacı adaylarına sağlık görevlileri tarafından aşı yapıldı.

(GC-



27.07.2017 17:13:46 TSI

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