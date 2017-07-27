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Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da sağlık personeli tarafından bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Van 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü personeli tarafından bulunan ebabil kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Van İl Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler tarafından tedavi altına alınan ebabil kuşu, kısa sürede iyileşerek tekrar doğal ortama bırakıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Van İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı, tüm ömrünü uçarak geçiren ve yalnızca üremek için yere inen ebabil kuşunun gerekli tedavisinin tamamlandığını söyledi. Bakıcı, "Tedavisi yapılan ebabil kuşu, tekrar doğal ortama bırakıldı. Müdürlüğümüze ebabil kuşunu getiren Van 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü personeline, duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(MSA-Y)



27.07.2017 17:15:40 TSI

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