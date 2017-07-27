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Vali Coşkun, suçla mücadelede destek istedi

- Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun:

- "Bir olumsuzluk gördüğünüzde lütfen polisimizi arayın"



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Devletimizin öncelikli görevi can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almaktır ama vatandaşlarımız da bu konuda destek olurlarsa daha sağlıklı hizmet yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

Vali Coşkun, polisevinde 2016 yılının tamamını, 2016 ve 2017 yılının ilk 6 ayının karşılaştırılmasını kapsayan toplantıda vatandaşların gördüğü sorunları mutlaka emniyet mensupları ile paylaşması gerektiğini belirterek, bu sorunların polise bildirilmemesi durumunda müdahale şansının azaldığını söyledi.

Vatandaşlarda bu bilinç ve farkındalığın oluşmasının öneminin altını çizen Vali Coşkun, "Bu mücadele sadece emniyet tedbirleri ile yürütülecek bir mücadele değil, tüm toplum kesimlerinin içinde olacağı, destek vereceği bir mücadele. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz; bir olumsuzluk gördüklerinde lütfen polisimizi arasınlar, durumu bildirsinler. Mutlaka ekibimiz en seri şekilde oraya gelecek, olaya müdahale edecek ve gereğini yapacaktır. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Vatandaşlarımız çekince göstermesinler çünkü yapılan ihbarlar gizli tutuluyor. Bu bir vatandaşlık görevidir. Hepimizin Osmaniye'de yaşıyoruz ve herkesin ilimizin huzuru için bir takım katkılar sunması gerekir. Elbette devletimizin öncelikli görevi can ve mal güvenliği için alınması gereken tedbirleri almaktır ama vatandaşlarımız da bu konuda destek olurlarsa daha sağlıklı hizmet yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

(RSL-Y)



27.07.2017 17:15:49 TSI

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