Şemdinli'de kaçak sigara operasyonu
(Fotoğraflı)
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 bin 727 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Temmuz 2017 günü Şehit Ahmet Çamur Polis Uygulama Noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, tavan bölümünde toplamda 8 bin 727 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi.
(FT-MSA-Y)
27.07.2017 17:17:40 TSI
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