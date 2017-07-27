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Manisa'da 100 mahalleye 'MASKİ Pratik' cihazı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 100 mahalleye 'MASKİ Pratik' cihazının montajı yapılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın dört bir köşesindeki su abonelerine sunduğu işlem kolaylıklarının kapsamını giderek genişletiyor. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanıcılarının, internet üzerinden yükledikleri bakiyelerin kartlarına aktarımını sağlayan 'MASKİ Pratik' cihazı mahallelerde de kullanılmaya başlandı. Karaağaçlı Mahallesi ile başlayan bu uygulamayla akıllı sayaç kart dolumunun yanı sıra, avans bakiye yüklemesi de yapılabiliyor. Belde belediyesinden dönüşen ve elektronik kartlı sayaç kullanımının yoğun olduğu 100 mahalleye daha ulaşmayı hedeflenen çalışma ile vatandaşlar büyük işlem kolaylığına kavuşacaklar. 'MASKİ Pratik' cihazının kurularak devreye alındığı ilk mahalle Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi oldu. Kurulumun ardından vatandaşlara MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli tarafından cihazın kullanımına ilişkin bilgiler verildi. Yeni uygulamayla birlikte su yükleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen mahalle sakinleri, bu hizmetin mahallelerine kadar gelmesinden çok memnun olduklarını söylediler.

Karaağaçlı Mahalle Muhtarı Cemil Kavkas, "3-4 gün önce bu cihaz için başvuru yaptık, hemen getirip makineyi kurdular. Mahallemiz böylelikle güzel bir hizmete daha kavuştu. Vatandaşlarımızın işlerinin kolaylaşması için her şey ayağımıza geliyor" dedi.

(AY-Y)



27.07.2017 17:18:49 TSI

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