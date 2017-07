YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Yılmaz'dan şampiyon takıma malzeme desteği

SİVAS (İHA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2. Lige çıkmaya hak kazanan Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımı oyuncularına 25'er adet eşofman, krampon ve spor ayakkabısı gönderdi.

Spor malzemeleri Gazi Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen programa Sivas Vali Yardımcısı Can Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Okul Müdürü Mustafa Karadağ İle öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy,"Burada güzel bir başarıyı ödüllendiriyoruz. İlimizin güzide takımlarından Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımı Türkiye'de önemli bir başarı elde etmiştir. Büyük mücadeleler sonrasında 2'nci lige çıkmayı başarmıştır. Bizler de Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın çocuklarımızın başarısını kutlamak amacıyla göndermiş oldukları spor malzemelerini öğrencilerimize ulaştırmak için burada bulunuyoruz. Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol takımımızı göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Can Aksoy ise,"Gazi Anadolu Lisesi Kadın Futbol Takımının göstermiş olduğu başarılar hem ilimizi hem de bizleri gururlandırıyor. Başta okul müdürü olmak üzere takımda üstün başarı gösteren futbolcu kızlarımızı ve futbol takımını çalıştıran hocamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Can Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Okul Müdürü Mustafa Karadağ tarafından kadın futbol takımı oyuncusu öğrencilere ödülleri takdim edildi.

