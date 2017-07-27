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İzmit Belediyesi'nden konteyner açıklaması

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:20
İzmit Belediyesi'nden konteyner açıklaması
İzmit Belediyesi'nden konteyner açıklaması

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nden, Çınarlı Camii yanında bulunan yeraltı çöp konteynırları ile ilgili açıklama yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada basında yer alan 'çöp bidonları kriz oluşturdu' şeklindeki haberin tümüyle gerçeğe aykırı olduğu kaydedildi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Baç mevkiindeki Çınarlı Cami'nin arkasında on yıllardır çöp konteynerlerinin bulunduğu herkesin malumudur. Bu konteynerler sokağın dar olması nedeniyle de koku ve görsel kirlilik konularında bir çok kez şikayet sebebi olmuştur. Belediyemiz görsel kirliliği ortadan kaldırmak ve çöp kokusunu önlemek amacıyla 3 yıl önce yeraltı çöp konteynerleri sistemine geçmiştir. Bu kapsamda Çınarlı Camii arkasındaki eski tip konteynerler de yer alı konteynerine dönüştürülmüştür. 3 yıldır bu sokakta yaşayan herkes artık çöp kokusunun olmaması sebebiyle tebrik ve takdirlerini belediyemize iletmiştir" dedi.
Yer altı konteynerlerinin 3 yıldır orada olduğunu ve hiçbir şikayet olmadığını söyleyen Ongül, "Çınarlı Cami'nin ibadete kapatılmasının ardından caminin yanındaki park alanına belediyemiz tarafından mescit yapılmıştır. Her nedense iyi niyetten yoksun bir kişi tarafından Cuma günleri çöp kokusu olduğu iddiasıyla bu yeraltı konteynerlerinin kaldırılması talep edilmektedir. Yıllardır park olarak kullanılırken çöp kokusu şikayeti olmazken, dört tarafı kapalı bir yapının arkasında bulunan konteynerin koku yaymasının mantıksızlığı zaten anlaşılmaktadır. Bu yer altı konteynerleri 3 yıldır oradadır ve hiçbir şikayet olmamıştır. Halkımızın her türlü sıkıntısını ve sorununu çözmeyi görev bilmekteyiz. Aksi her türlü iddia maksatlı ve iyi niyetten uzak söylemlerdir. Kamuoyuna önemle duyurulur" diye konuştu.
(BCT-Y)

27.07.2017 17:22:13 TSI
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