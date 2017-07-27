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Yşilyurt Kent parkın yapımı tamamlandı

- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

- "Yeşilyurt cazibe merkezi olacak"



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapımı tamamlanan 'Yeşilyurt Kent Park' projesinin geleceğe dönük kalıcı bir yatırım olduğunu ifade ederken, "Projemiz; tasarımı, hizmet alanları ve mimari yapısıyla kentimizin cazibe merkezi olacak özelliklere sahiptir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Mehmet Çınar, Haydar Şahin, İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Yeşilyurt Kent Park'ta incelemelerde bulundu. Geleceğe yönelik tasarlanan hizmet alanları, farklı mimari yapısı ve özellikleriyle dikkat çekici ayrıntılara sahip Yeşilyurt Kent Park'ta inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Her yönüyle farklı ve modern bir anlayışa sahip Yeşilyurt Kent Parkımızın büyük bir kısmı tamamlandı, ekiplerimiz artık son rötuşları yapıyorlar. Kentimizin ve ilçemizin geleceğine yönelik hazırlanan projemiz bölgemizin sosyal yaşam kültürüne farklılık getirecek. Yeşilyurt Kent Parkımız, bulunduğu hakim nokta, içerisindeki hizmet alanları, tasarımı ve mimari yapısıyla Malatya'nın cazibe merkezi olacaktır. Burası rekreasyon alanı olduğu kadar vatandaşlarımızın çok rahatlıkla gelip güzel vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, yemeklerini yiyip çaylarını gönül rahatlığıyla içebilecekleri nitelikli bir hizmet alanı olacaktır. Yeşilyurt Kent Parkımızı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler kentimizin ve ilçemizin eşsiz güzelliklerini yakından görebilecek, çocuklarımız ise oyun alanlarında gönüllerince eğlenebilecekler. Projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuz andan itibaren hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstereceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Kent Parkın kapılarının yakın bir zamanda açılacağını ve hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekleyen Başkan Polat, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi eşsiz güzelliklere sahip Yeşilyurt İlçemize hakim bir noktada ağırlayarak en güzel hizmeti vereceğiz. Dört katlı sosyal tesis binası, kafe-restaurant, rekreasyon alanları şekilde oluşacak. Parklar, kamelyalar, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yer aldığı projemizin bütün ayrıntılarına hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

(DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 6 Milyon TL'lik destek sağladığını dile getiren Belediye Başkanı Polat, "Alanın inşaat ve çevre düzenlenmesiyle ilgili Fen İşleri, Park Bahçeler, Etüd Proje Müdürlüklerimiz ve İŞGEM Şirketimizin personelleri çok yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyorlar, hepsini tebrik ediyorum. Bizlerde inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Projemizin uygulandığı bu bölgemizde ayrıca Namazgah ve Gedik Kültür Evimiz yer almaktadır. Kültür Evimizin temelini inşallah en kısa sürede atacağız. Gedik tepesi; sosyal yaşam alanları, Yeşilyurt Kent Park, Namazgah ve Gedik Kültür Evi ile çok farklı bir atmosfere bürünecek" diye konuştu.

(CÖ-SD-Y)



27.07.2017 17:24:37 TSI

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