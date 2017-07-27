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Bozüyük'te turnuva heyecanı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:25
Bozüyük'te turnuva heyecanı
Bozüyük'te turnuva heyecanı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ile Sokak Basketbolu Turnuvaları başladı.
4 Eylül Basketbol Sahalarında 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Plaj Voleybolu Turnuvası'na kız ve erkek takımları olmak üzere ikişer kişilik takımlar ve 12 yaş üzeri voleybol severler katılıyor. Büyük erkekler kategorisinde 16 takım, büyük kadınlar kategorisinde 8 takım, yıldız kızlar kategorisinde 6 takım olmak üzere toplam 30 takımın mücadele ettiği turnuvada start verilirken ilk maçlar büyük erkekler kategorisindeki takımlar arasında oynandı. İzleyicilerin de yoğun olduğu maçlarda takımlar kıyasıya bir mücadele sergiledi. Voleybol Turnuvası'nın maçları saat 18.00 ile 22.00 arasında yapılıyor.
4 Eylül Basketbol Sahalarında 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Sokak Basketbolu turnuvasına ise kız ve erkek takımları olmak üzere 3+1 kişilik takımlar ve 12 yaş üzeri basketbol severler katılıyor. Büyükler kategorisinde 8 takım, gençler kategorisinde 6 takım, kızlar kategorisinde 4 takım ve yıldızlar kategorisinde 2 takım olmak üzere toplam 20 takımın mücadele ettiği basketbol turnuvasında ilk maçlar oynandı. Büyük bir heyecanla başlayan turnuvada maçlar saat 19.00 ile 22.00 arasında yapılıyor.
4 Eylül Basketbol Sahalarında; Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvaları'nın tamamlanmasının ardından ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Plaj Futbolu Turnuvası yapılacak.
(FSİ-HA-Y)

27.07.2017 17:26:36 TSI
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