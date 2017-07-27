Trafik kazası geçiren maden işçisi çakır toprağa verildi
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Artvin Hopa-Borçka arasında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan maden işçisi Yüksel Cakır, tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı kazada Çakır'ın eşi kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
26 Temmuz 2017 tarihinde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden çakır, 17 yıllık maden işçisi olup 2 kız çocuğu babasıydı. Devrek Eğerci Purtuloğlu köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ve okunan dualarla toprağa verilen Çakır'ın cenaze törenine Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve maden işçisi arkadaşları da katıldı.
(SÖ-SÖ-Y)
27.07.2017 17:26:37 TSI
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