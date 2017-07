YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AGAD'tan Vali Kalkancı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Adıyaman'ın temel sorunları ve sorunların çözümü noktasında AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı'yla bilgi alış verişinde bulundu.

Adıyaman'a atan Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, "İlimize yeni atanan Valimizin ilimizin sosyoekonomik sıkıntılarıyla ilgili konularda gerekeni yapacaktır. Basın olarak her zaman Valimizle bilgi, alış verişinde bulunacağız. Adıyaman'ın en büyük sıkıntısı çevre illere göre yeteri kadar gelişmemiş olmasıdır. Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin ortasında kalması nedeniyle ilimiz yeteri kadar gelişemedi. Yaz mevsimi olunca ilimizde birçok insan farklı illere ırgat olarak gitmektedir. Tütün konusunda yaşanan sorunlar tütün üreticilerinin mağdur olmasına neden olmaktadır. Valimizden Adıyaman'ın tek geçim kaynağı olan tütün konusunda gerekeni yapmasını talep ediyoruz. Valimizin bu konuda halkımızın yanında olacağını da düşünüyoruz. Ayrıca Valimiz ilimize gelen bakanlara ve devlet yetkililerine bu konun ne kadar önemli olduğunu talep ediyoruz. Öte yandan basın olarak her zaman halkın yanında olduk. Basın olarak her zaman valimizin yanında olacağız. İlimizin kalkınması noktasında elimizden geleni yapacağız" dedi.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetiminin ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, "Adıyaman'a hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Halkımıza layık olmaya çalışacağız. Çalıştığım yerlerde Adıyamanlıları hep bir dost olarak, nazik, sevgi dolu, insani duyguları çok ciddi şekilde yaşayan insan olarak gördüm. Adıyaman'a atanmaktan ötürü çok mutluluk duydum. Ayrıca Adıyaman beklenin ötesinde bir şehir. Geçmişle bugün mukayese edildiği zaman Adıyaman'daki gelişmeler fark edilecektir. Devletin eliyle yapılması gereken yatarımlar olduğu vakit çalışmaların takipçisi olacağız. Bu çalışmaların yapılması için bu konuları gerekli mercilere ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Adıyaman gerçekten huzur şehridir. Din mezhep, meşrep, ırk ayrımı olmadan insanlar birlikte dostça, yaşananın zevkini çıkarıyorlar. Huzurumuzu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de yaşanan problemlerin bir bölümü Adıyaman'da da var. Bu problem işsizliktir. Ama hükümetimizde bir takım tedbirler aldı. Bazı ilçelerimiz kendilerine yakın vilayetlere yöneliyorlar. Bu iller Gaziantep, Kahramanmaraş, Gaziantep'tir. Bir cazibe oluşturup bu ilçeleri ilimize yönlendirmeliyiz. Bu konuda gayret edeceğiz. İlimize yatırım yapıldığı zaman işadamlarımız teşvikten de yararlanıyorlar. Kısa vadede Adıyaman'da bazı gelişmeler olacaktır. Adıyaman'ı aldığımız yerde bırakmayacağız. Bu konuda basımıza büyük bir görev düşüyor" ifadelerini kullandı.

27.07.2017

