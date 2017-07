YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya'da Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı

Malatya'da Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı



MALATYA (İHA) - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu müsabakaları 28 Temmuz'da Malatya'da başlayacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu düzenledikleri ortak basın toplantısında, 28-29- 30 Temmuz günlerinde Malatya'da düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarının programını kamuoyuyla paylaştılar.

Sabri Kavuncu Anısına düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarının tanıtım toplantısı Yeşilyurt Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı Sema Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, toplam 70 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek müsabakalara ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

70 sporcu, antrenör ve idarecilerin yer alacağı bu önemli organizasyonda ata sporlarını Malatyalılarla buluşturacaklarını belirten Suluooğlu, "Kazasız belasız bir müsabaka olmasını temenni ediyorum. Malatya'yı tercih etmemizin sebebi, geleneksel sporlara verilen desteği tekrardan gündeme getirmek ve buradan bu ateşi yakmaktır. Organizasyonumuza destek veren başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Asbaşkan Suluoğlu, yarı finale yükselmeye hak kazanacak 30 sporcunun yer alacağı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçlarının Kapadokya'da, final maçlarının ise Ankara'da düzenleneceğini sözlerine ekledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarına ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeşilyurt'un doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle ve bulunduğu coğrafi konumuyla geleneksel sporlara ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Başkan Polat, geleneksel sporların hak ettiği yere gelmesi adına tüm imkanlarını seferber ettiklerini, tarihten aldıkları gücü, geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduklarını anımsattı. Ata sporlarının yaşatılması ve desteklenmesine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler kültürümüze sahip çıkmalıyız, geleneksel sporları geliştirip daha geniş kesimlere yaygınlaştırmamız ve daha ileriye taşımak adına çalışmalar yapmalıyız. Okçuluk, atıcılık, at biniciliği, yüzme, yağlı güreşler geleneksel spor oyunlarımızdır. Ata sporlarımızı toplum ile buluşturmak, tanıtmak, bu sporların profesyonelleşmesini sağlamak ve aynı zamanda kültürel değerlerimizin yeniden hatırlanmasını sağlayacak organizasyonları önemsiyoruz. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarına en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Buradaki amacımız, halkımızı, kaybetmeye yüz tutmuş kültürel değerlerimizle yeniden buluşturmak, ata sporlarını geleceğe taşımak, kentimizin kültürel ve sanatsal tanıtımına katkı sağlamaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizi biz yapan kültürel değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize sımsıkı sarılmak, ata sporlarımızı günümüze taşıyıp, gelecek nesillere aktarmak için bu tür organizasyonların önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Belediye olarak ata sporlarımızı günümüze taşıyıp, yaşatmak adına ciddi adımlar attık. Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübümüzü bünyemize kattık ve her türlü maddi desteği veriyoruz. Kulübümüz hem Malatya hem de çevre illerde düzenlenen yarışmalarda kentimizi başarıyla temsil ediyorlar. Kiraz festivalimizde yer verdiğimiz karakucak güreşleri, okçuluk ve atlı cirit yarışmalarında çok farklı heyecanlar yaşandı. Tarihi sporlarımızı yakından izleyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizden büyük destek aldık. Hemşehrilerimizin başta okçuluk olmak üzere geleneksel sporlara ilgisi ve merakının üst seviyede olması bizleri mutlu ediyor"

MAŞTİ yanındaki alanda düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarında tarihe güzel bir yolculuk yapacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, "Üç gün sürecek olan şampiyonayı takip edecek olan sporseverler tarihimize dair her şeyi görebilecek ve muhteşem şovlar izleyebilecekler. Geleneksel ve kültürel değerlerimizi yeniden keşfedip dünyaya tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla destek verdiğimiz müsabakalarımızda geleneksel oyun ve sporlarımızı kıymetli hemşehrilerimizle buluşturacağız. Çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşecek müsabakalarda ata sporlarımızın heyecanını hemşehrilerimizle birlikte doyasıya yaşayacağız, bir anlamda şanlı tarihimize bir yolculuk yapacağız, tüm hemşehrilerimizi seyir zevki yüksek bu müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Unutulmaya yüz tutmuş sporlarımızdan, geleneksel oyunlarımıza kadar birçok sosyal aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın ayrı bir heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Polat ile Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, açıklamalarının ardından yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcilerinin sorularına yanıt verdiler.

