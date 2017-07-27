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Aydın ASKİ'den Kuyucak Belediyesi su cezası açıklaması



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada 350 adet çeşme için Kuyucak Belediyesine 1 Milyon TL ceza kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, "27 Temmuz 2017 tarihinde bazı internet haber sitelerinde '350 adet çeşme için Kuyucak Belediyesine 1 milyon TL ceza' şeklinde yer alan haberlerde özetle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyucak Belediyesi'ne ilçe merkezi ve merkeze bağlı köyler ile mahallelerde bulunan ve de çoğunun akmadığı iddia edilen 350 çeşme için 1 milyon liralık cezası kesildiği iddia edilmiştir. Bahsi geçen haberlerde Kuyucak Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamalara yer verilmiş ancak hiçbir araştırma yapılmadan bilinçli ve yanlı bir şekilde kurumumuz zan altında bırakılmaya çalışılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan işlem tamamen mevzuat hükümlerine uygun olup iddia edildiği şekilde herhangi usulsüzlük ve kasıt söz konusu değildir. Genel Müdürlüğümüzce Kuyucak Belediyesine su aboneliği tesisi için defalarca yazı yazılmış olmasına rağmen hiçbir geri dönüş alınamamış ve herhangi bir başvuru olmaması nedeniyle abonelik yapılamamıştır. Dolayısıyla Kuyucak Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan çeşitli bina, tesis, park vb. taşınmazlarda abonelik tesis edilmeden kaçak olarak su kullanılmaya devam edilmiştir. Bunun üzerine Genel Müdürlüğümüz mevzuat gereği uygulamakla yükümlü olduğu kaçak su kullanımı prosedürünü işleme koymuştur. Genel Müdürlüğümüzce yapılan işlemin konusu benzer durumlarda tüm kişi ve kurumlara uygulanan kaçak su kullanımının tespiti ve kaçak kullanım bedelinin tahakkukundan ibarettir. Söz konusu haberde yer alan toplam 1.000.000 TL tutarında 350 adet tutanak iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü Kaçak Kontrol ekiplerince abonesiz kaçak kullanıma ilişkin yapılan kontrollerde 2016 yılında toplam 50 adet tutanak tutulmuş ve söz konusu tutanaklara istinaden hesaplanan 113.420,09 TL tutarında kaçak kullanım bedeli tahakkuk ettirilmiştir. 2017 yılında ise abonelik tesis edilmemesi nedeniyle kaçak kullanıma devam edilmesi üzerine toplam 169 adet tutanak tutulmuş ve söz konusu tutanaklara ilişkin 581.486,80 TL tahakkuk işlemi gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk işlemlerinin iptali talebiyle Kuyucak Belediye Başkanlığınca Aydın İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davaları açılmış olup yargılama süreci devam etmektedir. Yargılama süreci sonunda yetkili mahkemelerin kararı doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Kuyucak ilçemizde bulunan çeşmelerde iddia edildiği şekilde su kesintisi söz konusu değildir. Genel Müdürlüğümüz yasalar ve yargı kararları doğrultusunda görevlerini ifa eden bir kamu kurumu olup bir diğer kamu kurumu olan İlçe Belediyesinin başkanı tarafından maddi ve hukuki dayanaktan yoksun, salt vatandaşlarımızın zihninde negatif bir algı yaratma çabasıyla yapılan art niyetli ve maksatlı açıklamalara siz değerli vatandaşlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

(OD-MB-Y)



27.07.2017 17:35:47 TSI

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