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Alaşehir Devlet Hastanesi 'Anne Dostu' seçildi



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hizmet veren devlet hastanesi, "Anne Dostu Hastane" belgesi aldı.

"Anne Dostu Hastane" olmak için Sağlık Bakanlığına başvuran Alaşehir Devlet Hastanesi, Manisa Kamu Hastaneler Birliği ve Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrası tescil almaya hak kazandı. Konuyla ilgili bilgi veren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı, "Anne dostu hastane unvanı alan bir kurum olarak amacımız; gebelerin, gerektiğinde bir yakınının da kalabileceği tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlamak gereksiz sezaryan ameliyatlarını önlemek ve doğum yapacağı hastaneyi, personeli, ebe ve doktorunu gebelik döneminde tanımasını ve hastanemizin doğum için daha çok tercih edilen hastane olmasını sağlamaktır. Tüm gebeleri hastanemizde takip edilmeye, gebe okulumuzu, doğum salonu ve servislerimizi görmeye davet ediyoruz. En önemli hedefimiz normal doğumu teşvik etmektir" dedi.

(ND-ÖND-Y)



27.07.2017 17:37:03 TSI

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