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Muhtarlar Derneğinden Vali'ye ziyaret



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Ali İrfan İbiş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Muhtarların, bulunduğu yerleşim yerinin en yetkili kişisi olduğunu söyleyen Vali Çakacak, kabul esnasında yaptığı konuşmada, "Hizmetlerin en iyi şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması açısından muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek, sorunlara çare olmak, mahallede devletin en üst temsilcisi olarak size düşmektedir. Halktan aldığınız destek ve güveni boşa çıkarmayarak en iyi şekilde yerine getirmeniz bizin içinde önem arz etmektedir. Bizlerde devletin en üst temsilcisi olarak, vatandaşlarımızın sizlere ilettiği taleplere çözüm bulma noktasında, yasalar çerçevesinde Valilik olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Toplumu ilgilendiren konularda vatandaşların daha iyi bilgilendirilmesinin önemine değinen Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Ali İrfan İbiş ise, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti. Birlik, beraberlik ve kardeşlik adına yapılan çalışmalara her zaman destek olmaya çalıştıklarını aktaran Başkan İbiş, yönetim kurulu üyeleri adına Vali Çakacak'a yeni görevinde başarılar diledi.

(İHA-AS-Y)



27.07.2017 17:37:45 TSI

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