anavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Sorgun Mahallesinde Mustafa Gökhan Tarlacı yönetimindeki 38 VU 151 plakalı otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasan Doğan'ın kullandığı 07 YFH 48 plakalı kamyonete çarptı. Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasarın meydana gelirken, kamyonette bulunan Ramazan Cengiz yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
(AK-SÇ-Y)
27.07.2017 17:38:54 TSI
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