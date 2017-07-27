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Altıeylül Belediye Başkanı Kafaoğlu:

- "Desteği biz başlattık, Tüm şehir sahip çıktı"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve başkan yardımcıları Balıkesirspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Kafaoğlu ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman, Ahmet Özen, İsmail Berber ve Osman Zeki Şahin ile birlikte Balıkesirspor taraftarlar Derneğini ziyaret etti.

Taraftarlar Derneğini ziyaretinde konuşan Başkan Kafaoğlu, "Yaktığımız ateş tüm şehri sardı. Taraftarlarımızın yürüyüşü sonrasında başlattığımız destek sonrası herkes takıma sahip çıktı. Farkındalık oluşturduk sonrasında takımın etrafında herkes birleşti. Bu birlikteliği sağladığımız için mutluyum" dedi.

Başkan Kafaoğlu taraftarlarla birlikte Kırmızı-Beyaz Balıkesirspor pastası kesti. Dernek Başkanı Ahsen Nizban ve taraftarlarla görüşen Başkan Kafaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Balıkesirspor için yürüyüş yaparak dikkatleri üzerine çeken taraftarların kulübün en zor zamanında yanında olduğunu söyledi.

"Ağustos meclis toplantısınsa sürprizimiz var"

Kulübe iyi günde sahip çıkmanın kolay olduğunu ancak zor günlerinde yanında olunması gerektiğini ifade eden Kafaoğlu "Biz de farkındalık oluşturduk. Ben maaşımı bağışladım, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve personelimiz de katkıda bulundu. Hedefimiz tüm dikkatleri Balıkesirspor üzerine çekmekti. Yaptığımız bu çalışmalar sonrasında Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm şehir kulübe katkı sağladı. Bu heyecanı devam ettirmek lazım, dikkatleri dağıtmamak lazım. Taraftar olmadan bir kulüp yaşayamaz. Taraftar olmadan maçın tadı olmuyor. Futbolcular bile maçta taraftar olmazsa heyecan olmuyor. Spor kulüplerini spor kulübü yapan taraftarlardır. Derneğin ne eksiği varsa yapmaya hazırız. Ağustos ayı belediye meclisinde olumlu yönde, katkı sağlayıcı yönde önemli kararlar alacağız. Herkesin ortak kararı Balıkesirspor olmalı. Şehrin takımı çok önemli" dedi.

"Taraftarın isteği olursa maaşımı o yönde de kullanabilirim"

Gazetecilerin "Başkanım bugün Balıkesirspor Kulübü'ne ziyaretiniz vardı, iptal oldu" sorusuna yanıt veren Kafaoğlu "Balıkesirspor yönetimine hayırlı olsun diyelim daha sonra taraftarlar derneğine gelecektik. Randevu aldık ancak daha sonra kendileri kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret edeceklerini ve ziyaretin gerçekleşemeyeceğini söylediler. Kulübü ziyaret etseydik ikinci maaşı da bağışlayacaktım. Maaşımı Balıkesirspor için kullanacağım, eğer taraftarın bir talebi olursa parayı bu konuda da değerlendiririz" diye konuştu.

Balıkesirspor Taraftarlar Derneği üyeleri de Başkan Zekai Kafaoğlu her zaman yanlarında olduğunu, her isteklerini sorunsuz bir şekilde karşıladığını ifade ederek, ziyaretten dolayı teşekkürlerini kaydettiler.

(HT



27.07.2017 17:39:40 TSI

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