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Çaldıran'da özel bankalar ATM kuruyor



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın girişimleri sonucu iki özel banka tarafından ilçeye ATM kuruyor.

Nüfusu 80 bine yaklaşan ve Ziraat Bankası'nın dışında hiçbir bankanın şubesinin bulunmadığı ilçede, Kaymakam Dundar'ın girişimleri sonucu Yapıkredi Bankası ve Denizbank tarafından da ATM kurulmaya başlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinin 80 bine yakın nüfusu bulunduğunu belirterek, "İlçemizde sadece Ziraat Bankası'nın şubesi bulunmaktadır. İlçemizde Halk Bankası'nın kurulması için gerekli müracaatlarımızı yaparak, genel müdürlükten onaylanmasını bekliyoruz. Esnaf ve çiftçilerimizin diğer bankacılık hizmetlerinden de yararlanmaları için diğer bankalarından da ATM hizmetiyle birlikte şube açmaları için gerekli sözleşmeleri imzaladık. Bir bankamız ATM kurdu, diğer bir bankamız da yakın bir zamanda ATM kurarak şube açma çalışmalarını başlattılar. Esnafımız diğer bankalardan hizmet alabilmek için il merkezine ya da diğer ilçelere gitmek zorundan kalıyorlardı. Bundan sonra bankalar arasındaki rekabet ortamından faydalanarak kendi ilçelerinde kurulacak bankacılık hizmetlerinden yararlanma fırsatını bulacaklardır" dedi.

(MSA-Y)



27.07.2017 17:40:51 TSI

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