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Yerinden edinmiş vatandaşlar projeyle iş sahibi olacak

- Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva:

- "Tekstilkent, Van'daki niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getirmek için bir şanstır"



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Murat Dalgın

VAN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında yürütülen "Tekstilde İş Gücü Yerinden Edinmiş Kişilerle Gelişiyor" projesi ile yerinden edinmiş vatandaşlar meslek sahibi olacak.

Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO), Van Çaldıran Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği ile Van Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası tarafından ortaklaşa yürütülen 'Tekstilde İş Gücü Yerinden Edinmiş Kişilerle Gelişiyor' projesi kapsamında eğitim alan 120 kursiyer, eylül ayında verilecek olan girişimcilik eğitimleri sonrasında tekstil kentte işbaşı yapacak. Proje kapsamında eğitimleri devam eden kursiyerleri ziyaret eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, daha önce proje ile ilgili olarak tanıtım ve proje ofisini açtıklarını belirterek, "Burada insanlarımızın eğitim almaları bizleri mutlu ediyor. Ben paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekstilkent, Van'daki niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getirip insanların ekonomik bir değer kazanması açısından Van ve bölgemiz için bir şanstır. Umuyoruz ki en kısa zamanda tekstilkent bir ihtisas organize sanayi bölgesine dönüşür. Yasal olarak bunun altyapısı hazırlandı. Bizler de oranın başarılı olabilmesi için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Bugün yapılan iş de aslında tekstil kentin Van'a gelecekte sağlayacağı katma değere verdiğimiz önemle alakalıdır" dedi.

Bu tür projelerin süreklilik arz etmesi noktasında arz talep meselesinin önemli olduğunu dile getiren Takva, "Tekstilkent büyüdükçe, geliştikçe STK'ların bu anlamdaki projeleri desteklenerek bu süreklilik arz edecek duruma gelecektir. Bizler özellikle ekonomik katma değer oluşturacak ve ara eleman yetiştirme konusunda faaliyet gösterecek tüm samimi paydaşlarımıza destek sağmaya hazırız" diye konuştu.

Çaldıran Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin Yüce ise, proje bütçesinin 220 bin Euro olduğunu ve bu bütçenin 115 bin Euro'sunun kursiyerlere harçlık olarak verileceğini ifade ederek, burada 120 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. 2014 yılında proje başvurusunda bulunduklarını anlatan Yüce, buradaki asıl hedeflerinin yerinden edilmiş vatandaşların iş sahibi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Projemizde 200 civarında ön başvuru aldık. Bunlar arasında 120 kişi seçtik. 15-40 yaş arası yerinden edilmiş ya da kırsaldan kente göç etmiş dezavantajlı kişileri seçtik. Projemizin eğitimleri başladı. Projemiz 7 eğitimden oluşuyor. Ayrıca projemizin sonunda girişimcilik eğitimimiz olacak. Projemiz eylül ayında tamamlanacak. 120 kursiyerimiz devam ediyor. İki öğün şeklinde eğitimleri veriyoruz" şeklinde konuştu.

Van Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ise, eğitimleri devam eden kursiyerlerin işlerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Buradaki 120 arkadaşımızın gelecekte işleri hazır, yeter ki burada elbirliği ile eğitimlerini alsınlar. Van tekstilkent esnafı onları bekliyor" diye konuştu.

(MD-MSA-Y)



27.07.2017 17:45:40 TSI

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