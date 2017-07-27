Korkuteli'de 12 dönüm tarım arazisi yandı
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında 12 dönüm anız yandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi Manay Mahallesinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen anız yangınını gören vatandaşlar, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası Jandarma ekipleri yangın ile ilgili bilgi aldılar.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AD-SÇ-Y)
27.07.2017 17:46:27 TSI
NNNN