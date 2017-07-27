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Başkan Çerçi: "Bir tane ağaç kesmedik ama binlerce ağaç dikeceğiz"

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:53
Başkan Çerçi: "Bir tane ağaç kesmedik ama binlerce ağaç dikeceğiz"
Başkan Çerçi: "Bir tane ağaç kesmedik ama binlerce ağaç dikeceğiz"
- Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunuskent Toplu Konut alanının geçici arıtmasının bağlanacağı paket arıtma tesislerinin yapılacağı bölgede ağaç söküm çalışmaları sırasında yaşanan gerginliğe açıklık getirdi.

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Akgedik Mahallesinde yapımı devam 5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut alanının geçici arıtmasının bağlanacağı paket arıtma tesislerinin yapılacağı bölgede ağaç söküm çalışmaları sırasında yaşanan gerginliğe sebep olan tartışmayla ilgili olarak, "Mesele ağaç meselesi değil, mesele yapılan hizmetlerin önüne set çekmek. Akgedikli vatandaşlarımız merak etmesinler, onlara ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Biz söz verdiysek, sözümüzün arkasında dururuz " dedi.
Manisa'da bir televizyon programına katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Mahallesinde yapımı devam 5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut alanının geçici arıtmasının bağlanacağı paket arıtma tesislerinin yapılacağı bölgede ağaç söküm çalışmaları sırasında yaşanan gerginliğe açıklık getirdi. Başkan Çerçi, "Akgedikli vatandaşlarımızdan özellikle ricamdır, kimsenin dolduruşuna gazına gelmeyin. Özelikle milletin iyi niyetini suistimal etmeye alışmış siyasi partilerin asla oyuncağı olmayın. Lütfen bize inansınlar, bizim samimiyetimize güvensinler. Biz 3 yıl önce seçim çalışmalarımızı yaparken, Akgedik mahallemize gittik ve orada bir TOKİ projesi gerçekleştireceğimizi dile getirdik. Ve mahalle sakinlerimizin memnuniyetle karşılayarak, bizi alkışlarla uğurladıkları elimizdeki kayıtlarda da mevcut. Ben de o zaman onlara dedim ki 'Sizin arazileriniz şu an devlet mülkü, sizi mağdur etmeyeceğiz ve sizlerin hakkını da sizlere teslim edeceğiz' dedim. Sizlerden biraz daha sabır göstermenizi istiyorum. Hiç endişe etmeyin. Bu sözümün arkasında duruyorum" dedi.
Başkan Çerçi, verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesi için hizmet noktasında zamanla yarıştıklarını dile getirerek, "5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut alanımızda 2. etap 1. kısım ihalemiz de gerçekleştirildi. Bu süreç zarfında Akgedikli mahalle sakinlerimizin tapu işlemleri ile de ilgileniyoruz. Tapuları TOKİ Daire Başkanlığı verecek. Ancak devlet işlerinde bir iki aylık gecikmeler olabilir. Bunun için de vatandaşlarımızdan biraz daha sabretmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Mesele ağaç meselesi değil"
Başkan Çerçi, "Mesele ağaç meselesi değil, mesele yapılan hizmetlerin önüne set çekmek. Son yapılan provakasyonlar da bunun birer delilidir. Biz bir tane dahi ağacı kesmedik. Sadece yerlerinden uygun şekilde alınıp saksıya koyuldular. Rehabilite sürecinin ardından uygun mevsimde daha sonra tekrar toprakla buluşturulacaklar. Bir tane ağaç kestiğimizi ispat etsinler, gidip ellerini öpüp her şeyi de kabul edeceğim. Ama bazı zihniyetler, yapılan bu çalışmalar üzerinden vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirerek, onları galeyana getirip yapılan hizmetlerin de önüne geçmeyi hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Hizmetlerimizi de aksatmadan tamamlayacağız" dedi.
"Bir tane ağaç kesmedik ama binlerce ağaç dikeceğiz"
5 bin 500 Konutluk Akgedik TOKİ Toplu Konut alanında bir tane dahi ağaç kesmediklerini, ancak proje tamamlandığında o alana binlerce ağaç dikileceğinin altını çizen Başkan Çerçi, "Bizim çalışmalarımızı mesnetsiz bir iddia ile baltalamak isteyenler, asıl ağaç katliamları yapılırken neredeydiler? Bizim belediye olarak ağaç kesme kültürümüz yok. Ama Emekliler Parkı'ndaki, Kula Yunus Emre Caddesi'ndeki, Manisa Öğretmenevi Kavşağı'ndaki, ağaçlar kesilirken, şimdi tepki gösterenler neredeydiler, o kesilenler ağaç değil miydi? Biz bir tane ağaç kesmezken ve yerine yüz binlerce ağaç dikerken, bu gösterilen anlamsız tepkiler canımızı sıkıyor. Toplamda 24 ağaç sökülmüş ve ıslah edilmiş, 60 bin ağacı bir yılda aşılamışız, bu yıl içerisinde 30 bin ağaç dikmişiz, gelecek nesiller için bir milyon ağaç dikmek için söz vermişiz ve kalkıp bize 'ağaç katliamı yapıyor' diyorlar. İnsafsız vicdansızlar, bir tane ağaç kesilse de deseler yine 'tamam' diyeceğim. Ama bırakın bir tane ağaç kesmeyi, binlerce ağaç diken bir belediye başkanı olarak bu şekilde itham edilmek zoruma gidiyor. Bir tane ağaç kesmedik ama binlerce ağaç dikeceğiz. Allah büyük, bu da bizim imtihanımız demekki. Sonunda imtihanı kimin kazandığını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.
(ÖND-Y)

27.07.2017 17:55:03 TSI
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