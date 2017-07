YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TV sunucusu Ali Karadeniz dünya evine girdi

MALATYA (İHA) - Malatya medyasının renkli televizyon sunucularından olan Ali Karadeniz, hayatını İper Taştan ile birleştirdi.

Bize Her Yer Malatya Programının Yapımcısı ve sunucusu Ali Karadeniz, Almanya'da yaşayan İper Taştan ile Malatya Nikah Sarayında gerçekleşen tören ile dünya evine girdi. Genç çiftin Nikahını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır kıyarken nikah şahitliğini ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Iraklı İş Adamı Dr. Murat Azat, Malatyalı İş adamı Halil Çat ve moda tasarımcısı Derya Daştan yaptı. Nikah töreni sırasında Başkan Çakır'ın 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? sorusuna renkli sunucu Ali Karadeniz, "He diyorum vallahi he, billahi, bir ömür boyu eşimle yaşamaya he diyorum' diyerek ilginç bir şekilde evet cevabı verdi. Renkli geçen nikah töreni sonrası Başkan Çakır, evlenme cüzdanını İper Taştan'a verirken genç çifte de hediye takdim etti.

Nikah töreni daha sonra eğlence programı ile devam etti.

