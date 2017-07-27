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Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Dalkıran; "Bir olursak çok daha iyi sonuçlar elde ederiz"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - İl koordinasyon toplantısında konuşan Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Sayın Dalkıran öğrenciler arasında yapılan memnuniyet anketindeki durum hakkında açıklamalarda bulundu. Dalkıran hep beraber çalışılırsa memnuniyet düzeyinin artırılabileceğini vurguladı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Dalkıran;" İnşallah güzel sonuçlar alınır. İnşallah ki kararla verilir ve Uşak'ın, ilimizin çok daha ileri gitmesi noktasında bir çaba sarf edilmiş olur. Ben ilk önce şunu ifade etmek istiyorum 15 Temmuz gibi son derece müessif, üzücü bir olay yaşadık. Buna rağmen Allah'a binlerce hamdolsun devletimiz, milletimiz dimdik ayakta ve bu programları rahatlıkla icra edebiliyor ve edebileceğiz. Bu noktada gerçekten Rabbime şükrediyorum, milletime minnet borçlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Ortak derdimizi dediği öğrenci memnuniyeti konusunda konuşan Rektör Dalkıran; " Maalesef sadece Uşak Üniversitesinin içi değil gelen sorulara baktığımızda şehir olarak memnuniyet anketi yapıldı ve bu memnuniyet anketinde dışarıdan gelen yaklaşık 30 bin öğrencimiz maalesef bizim 200 civarındaki üniversitenin içerisinde ilimizi 90'lı rakamlara taşıdılar. Yani önlerde değiliz, çok kötü de değiliz ama tam ortadayız. Dolayısıyla bunun bir ortak akılla ortak paydayla gidebilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Tabi ki bu yatırımlar öğrencilerimiz için. Bu noktada gayret sarf edildiğini çok iyi biliyorum, belediyemize teşekkür ediyorum. İlimizin önde gelen sivil toplum kuruluşları da ellerinden geleni yapıyorlar ama bu öğrencilerimiz bizim misafirlerimizdir onları da gerekli noktada en iyi bir tarzda misafir etmek onların memnuniyet derecelerini artırmak gibi bir misyonumuzun da olduğunu ifade etmek isterim.

Bizim toplamda hala devam eden bazıları yeni başlamış olan toplam 8 projemiz var ve toplamda 260 milyon civarında bir proje bedeli vardı bu bedelin 209 bini harcandı diğerleri şu haliyle devam ediyor. Bu projelere baktığımızda kampüs alt yapısı, çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu çevre düzenlemesinin içinde inşallah belediyemiz de asfaltımızı attığında bunu taçlandırmış olacağız nasip kısmet olursa, planlamamız öyleydi. Öğrencilerimiz geldiğinde o yollarda atık ayakları hiçbir şekilde çamura veya toza basmayacak, böylece bu memnuniyet anketinde ileriye doğru bir çıkışımız olacak." dedi.

Üniversite olarak projelerde gelinen noktalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof.Dr. Dalkıran; " Sayın Valimiz sağ olsunlar yeni geldiler Allah hayırlı, mübarek etsin ve ilimizin diğer önde gelenleriyle birlikte bu ödemelerin biraz daha çabuklaştırılması ve fazlalaştırılması ve artırılması noktasında beraber bulunursak çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum.

Derslikler noktasında geçen sene epeyce sıkıntı çektik, bu sene de biraz daha sıkıntımız var ama inşallah iki bina daha alabilirsek 8 bin metrekarelik kısmen de bu ihtiyacımızı karşılayacağız. Şu anda Çalışma ve Maliye Bakanlıklarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar ediyorum inşallah hem Vekillerimizden hem Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla birlikte ve beraber gidersek bunların çok rahat bir şekilde üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Uşakta bir ilk olarak 1200 kişilik bir kongre salonunun Üniversite bünyesinde açıldığını ve tüm Uşaklıların hizmetinde olduğunu söyleyen Rektör Prof.Dr.Dalkıran buranın isminin Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi olduğunu söyledi. Rektör Dalkıran bu salonun yanı sıra aynı bina içerisinde 9 adet daha irili ufaklı toplantı salonunun olduğunu söyledi.

(BK-MB-Y)



27.07.2017 18:00:10 TSI

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