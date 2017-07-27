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Çaldıran'da yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından mahalle yollarında yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi tarafından Çubuklu, Altıyol, Zülfubulak ve Yukarı Yanıktaş mahalleleriyle Kuskunkıran'a bağlı Seyitova mezrasında yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, göreve başladığı altı aylık süre içinde ilçe merkezi ve mahallelerdeki cadde ve ara sokaklarda toplam 50 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı döşeme çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Dundar, "Son olarak yapımı tamamlanan 35 bin metrekarelik yol yapım çalışmalarıyla Çubuklu, Altıyol, Zülfubulak ve Yukarı Yanıktaş mahalleleriyle Kuskunkıran'a bağlı Seyitova mezramızdaki bordürlü kilitli parke taşı yollarımızı halkımızın hizmetine sunduk. İşçimiz de mevsim şartları el verinceye kadar programlı şekilde yolları yapılmamış mahallemiz kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdürecek. Amacımız, ilçemizde bulunan yüze yakın mahalle ve mahallelere bağlı mezralardaki cadde ve ara sokakları bordürlü kilitli parke taşlarıyla süsleyerek, vatandaşlarımızın güzel yaşamlarına katkı sunmaktır. Programımızda kaç gün içinde 51 bin metrekarelik bordürlü kilitli taş ihalesini de gerçekleştirerek bu hizmetin ilçe merkezi ve diğer mahallelerimize ulaştırmaktır" dedi.

(MSA-Y)



27.07.2017 18:01:50 TSI

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