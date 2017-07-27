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Kumluca'da yüzme alanları denetlendi



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca İlçesinde Suda boğulma olaylarına karşı ilçe denetleme komisyonu tarafından havuz ve plajlarda denetim yapıldı.

Kumluca'da Suda boğulma olaylarına karşı ilçe denetleme komisyonu tarafından havuz ve plajlarda denetim yapıldı. Sahil Günay tesislerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Komisyon Başkanı Erol Koca başkanlığında toplanan komisyon üyeleri 8 can kurtarma kule noktasına denetimlerde bulundu. Komisyon üyeleri denetimlerde gereken tedbirler hakkında kontroller yaptı. Can kurtaran çalışanlarının kendi bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığı ve malzemelerin tam teşekküllü olup olmadığı ve çalışanların çalışma şartlarını yerine getirip getirmediği konusunda kontroller yapıldı.

Komisyon Başkanı Erol Koca, "Kumluca da halkımız gönül rahatlığıyla yüzme alanlarında denize girebilirler. Güvenlik en üst düzeydedir" dedi.

(RS-SÇ-Y)



27.07.2017 18:02:45 TSI

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