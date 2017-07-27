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Kdz. Ereğli'de taksiler ve halk otobüsleri denetlendi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsleri ve ticari taksilerde denetim yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, ilçe genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsleri ile ticari taksilerin kurallara uyup uymadıkları denetlendi.

Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları, sivil kıyafetlerle katıldıkları denetimde Kadıtarlası - Hatip Sokak - Adliye Önü - Kemer ve Aktaş duraklarında faaliyet gösteren halk otobüslerine binerek şoförlerin kılık-kıyafet, ruhsat, temizlik, hat ve durak takibi ile özellikle yaz aylarında açılması gereken klimalar ile yürürlükte olan yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini denetledi.

Denetim esnasında yolculara denetim ekibi tarafından bilgilendirmeler yapıldı, karşılaşılan kötü davranış ve olumsuzluklar karşısında 0552 067 0 153 nolu Zabıta Whatsapp ihbar hattına ya da Alo 153 Şikayet hattına başvurmaları hatırlatıldı.

Denetimler sırasında 17 özel halk otobüsü ve 10 adet ticari taksi denetlenirken, 1 özel halk otobüsü şoförüne sigara içmekten işlem yapıldı. Ekipler denetimleri aralıksız olarak sürdürecek.

(VK-Y)



27.07.2017 18:04:56 TSI

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