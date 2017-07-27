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Başkan Alıcık, merhum Muzaffer Hastepe'yi andı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi'nde 25 yıl muhtarlık yapan ve 74 yaşında hayatını kaybeden Muammer Hastepe'yi ölümünün 4. yılında andı.

Başkan Alıcık Nazilli ile ilgili görüşmeler yapmak için çıktığı seyyahette Merhum Muammer Hastepe'nin 4 üncü ölüm yıldönümünü unutmadı. Alıcık, Kendisi Nazilli'de olmasa da rahmetli Muammer Hastepe'nin evine ziyarette bulunulması ve gerekenlerin yapılması için Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir'i görevlendirdi. Alıcık'ın talimatı doğrultusunda Muammer Hastepe'nin eşi Nurten Hastepe'yi, Kültür Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir ve beraberinde Yenin Sinan Cami imamı Bilal Ekinci evinde ziyaret etti. Bilal Hoca Merhum Muammer Hastepe için Yasin-i Şerif okudu. Okunan dua sonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık görüntülü arama yaparak Nurten Hastepe ile görüştü. Nurten Hastepe'nin hal ve hatırını soran Alıcık, " Çok değerli Muhtarım, büyüğüm abim güzel insanı biz hiç unutmadık unutmayacağız. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Yıldönümünde ruhuna Yasin-i Şerif ile dualarımızı hediye ettik. Saygıyla sevgiyle andık hatırladık. Rabbim geride kalanlarına sağlıklı uzun ömürler versin" diye konuştu.

Ölümünün 4. Yılında eşini anarak Yasin-i Şerif okutturan Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür eden Nurten Hastepe, Alıcık'a her işinin rast gitmesi dileğinde bulundu. Yasin-i Şerif'in okunup duanın toplanmasından sonra yine Başkan Alıcık'ın talimatı ile Mezarlığa giderek merhum Hastepe'nin kabrini ziyaret eden Müdür Fatih Demir, Hastepe'nin kabrine çiçek bıraktı.

(MB-Y)



27.07.2017 18:09:40 TSI

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