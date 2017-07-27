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Bolu'da, Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı kuruluyor



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi, bonsai eğitim üretim serası ile 200 çeşit nilüfer koleksiyonunun yer alacağı 7 bin 300 metrekarelik "Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı" kuruyor.

Bolu Belediyesi, "Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı" ile Türkiye'yi bonsai eğitim üretim serası ve yüzlerce çeşit nilüfer koleksiyonu ile tanıştıracak. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen parkın yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Oluşturularak parkta bulunan nilüfer havuzunun içerisinde nilüfer türlerine göre farklı yüksekliklerde 104 ayrı bölüm bulunacak ve her nilüfer türünün yeri maksimum boyuna göre belirlenecek. Havuzun suyu ise park alanında bulunan yeraltı sularından sağlanacak.



Bolu iklimine uygun Bonsai Ağacı

Parkın içerisinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir alanda ise Bonsai Ağacı Üretim Merkezi yer alacak. "Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı"nda, Bolu'nun iklimi nedeniyle seraya ihtiyaç duyan bonsai ağaçlar için cam tavandan oluşan özel bir Bonsai Serası yer alacak. Bolu iklimine uygun bonsai ağaçları ise sera dışında, açık havada yetiştirilecek.



Sadece Bolu'da yetişen ağaçlar tanıtılacak

Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı, 4 mevsim yeşil kalan ağaçlarıyla da ziyaretçileri cezbedecek. Park'ta yürüyüş için çam, meşe, ıhlamur, akçağaç ve ladin ağaçlarından oluşan küçük korular yer alacak. Dünyada sadece Bolu'da yetişen endemik ağaçlar da bu projeyle ziyaretçilere görsel olarak tanıtılacak.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye'de bir ilk olacak "Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı"nı Bolu'ya kazandırmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu çok yönlü bir proje. Bir yanıyla Bolu'da, sanatçılara ilham kaynağı olan nilüferler, bonsai ağaçları, korulardan oluşan Nilüfer ve Bonsai Sanat Parkı'nı halkımıza sunuyoruz. Türkiye'de ilk olacak bu çok yönlü Parkımızda, Bolumuza uygun nilüfer türlerini yetiştireceğiz, çoğaltacağız görsel bir şov ile sunacağız" şeklinde konuştu.

(FC-RFK-Y)



27.07.2017 18:13:18 TSI

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